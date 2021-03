Leonardo pourrait finalement prolonger le contrat de Julian Draxler.

Recruté par le PSG en janvier 2017, l’international allemand, Julian Draxler n’a jamais vraiment convaincu dans la capitale française. Plusieurs fois poussé vers la sortie ces dernières années, Draxler a toujours refusé de quitter Paris. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat, Draxler pourrait finalement, à la surprise générale, prolonger son contrat.

Draxler prolongé ?

Plusieurs sources assurent en effet que Leonardo pourrait finalement offrir à Draxler un nouveau bail. Le directeur sportif brésilien et Mauricio Pochettino estimeraient que Draxler a de quoi faire un bon joueur de complément pour le PSG. Et si l’Allemand accepte une baisse de salaire, il pourrait bien avoir la possibilité de rester un peu plus à Paris. Une ville qu’il adore.