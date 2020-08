Les dirigeants du PSG n’ont toujours pas digéré le départ de Tanguy Kouassi.

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich recrutait Tanguy Kouassi, le grand espoir du PSG. Le joueur formé au PSG a quitté son club libre. Un scénario difficile à digérer pour Thomas Tuchel et ses dirigeants. Et d’ailleurs, le PSG cherche désormais à se venger du Bayern Munich.

Alcantara et Alaba approchés !

Le club parisien pourrait bien recruter deux joueurs du club allemand lors de cette intersaison. Thiago Alcantara et David Alaba n’ont plus qu’un an de contrat et refusent de prolonger leur bail pour l’instant. Approchés par le PSG, ils se sont vu proposer des très gros contrats qui pourraient bien définitivement les convaincre de quitter la Bavière pour le PSG cet été.