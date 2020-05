Les dirigeants du Bayern Munich n’écartent pas la possibilité de vendre David Alaba en fin de saison.

Joueur historique du Bayern Munich, David Alaba pourrait bien profiter du prochain mercato pour changer d’air. L’international autrichien a récemment ouvert la porte à un transfert et son nom est souvent évoqué du côté de Madrid.

Alaba vers l’Espagne ?

Et ses dirigeants semblent également prêts à le lâcher ! Sous contrat jusqu’en 2021, Alaba n’a pas prolongé son bail en Bavière pour l’instant. Alors que le risque de le voir partir libre dans un an est bel et bien réel, Munich ne veut pas vivre un tel scénario. Les dirigeants du club allemand pourraient donc accepter une offre cet été pour leur latéral gauche.