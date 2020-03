Le défenseur du Bayern Munich, David Alaba pourrait changer d’air en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Bayern Munich, David Alaba pourrait bien quitter le club bavarois en fin de saison. Plusieurs sources assurent en effet que ce serait le projet de l’international autrichien qui refuse de prolonger son bail. Et qui a récemment ouvert la porte aux cadors espagnols dans la presse spécialisée.

Alaba quitte le Bayern ?

.« Si je veux aller dans une autre ville comme Madrid ou à Barcelone ? Oui. Je ne sais pas si ce sera pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement l’imaginer. Pour l’instant je me concentre sur le Bayern Munich. Je me sens très à l’aise à Munich. Mais je peux aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela apparaîtra un jour. Je ne m’inquiète pas pour le moment », a récemment confié Alaba. Visiblement prêt à relever un nouveau challenge après plus de 10 années en Bavière.