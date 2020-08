Le nouveau patron du secteur sportif marseillais refuse de voir Florian Thauvin partir libre dans un an.

Arrivé à l’OM récemment au poste de directeur sportif, Pablo Longoria prend peu à peu ses marques dans la cité phocéenne. Le dirigeant marseillais est déjà au travail. Il compte bien rééquilibrer les comptes du club et pour cela, certains joueurs vont devoir partir. A commencer par Florian Thauvin qui n’a pas prolongé son contrat et qui pourrait partir libre dans un an.

Il est prêt à le vendre cet été !

Un scénario totalement exclu par Pablo Longoria qui refuse de voir l’OM perdre l’une de ses plus grosses valeurs marchandes sans que l’OM ne touche rien. Alors que certains clubs sont intéressés, Longoria est prêt à entamer des négociations. Et ce, même si Thauvin souhaite, lui, rester à l’OM cet été.