L’attaquant de l’OM, Valère Germain, ne manque pas de prétendant, mais son salaire bloque un éventuel transfert.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Valère Germain fait partie des joueurs qui pourraient être vendus cet été. Le club phocéen a en effet besoin de faire rentrer de l’argent dans ses caisses et une vente de Germain ferait les affaires du président Jacques-Henri Eyraud.

Germain a un trop gros salaire

Mais si Valère Germain est courtisé par plusieurs clubs. Notamment en Ligue 1. Il est encore loin d’un transfert. Et pour cause, son salaire est trop important pour tous ces clubs. Germain devrait donc rester un an de plus à l’OM. Et partir libre dans un an.