Le PSG ne laissera pas partir Kylian Mbappé cet été lors du mercato.

Plus que jamais courtisé, notamment par Zinedine Zidane du côté de Madrid, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG cet été. Le club de la capitale ne compte pas laisser filer sa star française et Leonardo est prêt à prendre d’énormes risques s’il le faut.

Mbappé ne partira pas !

Alors que Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat, le voir partir libre en 2022 ou à un tarif « faible » dans un an n’est pas à exclure. Mais Leonardo et QSI s’en fichent. Pour eux, Mbappé est intransférable, qu’il prolonge ou non. Le joueur ne quittera pas le PSG cet été. C’est une certitude.