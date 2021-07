C’est bien le salaire de Griezmann qui l’empêche de recevoir plus de propositions et le joueur ne fera pas d’efforts.

Le Barça essaye de trouver une solution pour Griezmann depuis de longues semaines. Le joueur a bien des touches et pourrait bouger pour une somme raisonnable, mais le champion du monde n’est pas prêt à faire n’importe quoi pour cela. Il écarterait notamment toutes les demandes de contact qui viennent de Premier League.

Il ne fera pas d’efforts

En priorité, Griezmann veut rester en Espagne et n’écarte pas du tout la possibilité de rester une saison de plus au Barça. C’est son salaire qui bloque de nombreuses discussions, car rares sont les clubs à pouvoir lui verser un salaire de plus de 23 millions par an. Griezmann ne fera pas d’efforts.