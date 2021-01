Malgré les propositions extérieures, Valère Germain veut rester à l’OM. Quitte à baisser son salaire ?

S’il n’est pas le plus efficace des attaquants de l’OM, Valère Germain est certainement le plus Phocéen de tous. Marseillais de naissance, il vit un rêve éveillé depuis qu’il a rejoint le club. Et son attachement semble sans faille.

Germain veut rester à tout prix

Courtisé ces derniers mois, Valère Germain a tout refusé. Même les propositions de clubs qui lui offraient bien plus de temps de jeu que l’OM. En fin de contrat en juin prochain, Germain n’envisage pas de partir. Il veut prolonger. Quitte à réduire son salaire ? Le site internet du Phocéen l’évoque comme une possibilité. Avec 300 000 euros par mois, Valère Germain peut se permettre de réduire la voilure pour rester. Quand on aime…