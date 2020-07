Le PSG ne considère pas Neymar comme un joueur intransférable.

Si du côté du PSG les choses sont très claires en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui ne sera pas vendu cet été, elles le sont beaucoup moins pour Neymar. Selon le journal L’Equipe, alors que Mbappé est considéré comme intransférable ce n’est pas le cas de Neymar.

Aucun club ne devrait passer à l’action

Comme l’été dernier le PSG ne ferme aucune porte pour son numéro 10. Mais Leonardo sait bien qu’en l’état actuel, aucun club n’est en mesure de s’offrir les services de son joueur brésilien. Le prix de son transfert et son transfert sont en effet beaucoup trop importants. Surtout dans le contexte actuel. A moins d’une surprise, Neymar devrait donc rester au PSG. Au moins un an de plus.