L’OM joue a un jeu très dangereux avec son champion du monde Florian Thauvin.

A quoi joue l’Olympique de Marseille avec Florian Thauvin ? Sous contrat jusqu’en 2021 avec le club phocéen, l’international français n’a pas été prolongé. Le joueur ne quittera pas le club cet été, comme il l’a déjà fait savoir et pourrait donc être libre dans un an.

Thauvin pas prolongé…

Thauvin pourrait bien quitter l’OM gratuitement dans un an. Une folie d’un point de vue financier. A 27 ans, Thauvin, champion du monde en 2018 avec les Bleus, qui va avoir un an pour se montrer et la vitrine de la Ligue des Champions ne devrait pas avoir de mal en effet à attirer des clubs à partir du mois de janvier prochain. Alors que l’OM pourrait espérer une grosse vente, le club et son président Jacques-Henri Eyraud semblent prêts à perdre une grosse somme d’argent.