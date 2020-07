Le capitaine du PSG pourrait finalement accepter un contrat courte durée pour rester au PSG.

Et si l’histoire d’amour entre Thiago Silva et le PSG ne prenait pas fin dès cet été finalement ? Alors que le joueur n’a pas trouvé d’accord avec le club de la capitale au cours des dernières semaines, pour prolonger son contrat, les négociations auraient été relancées par le joueur et son entourage.

Prêt à signer pour un an ?

A 35 ans, Thiago Silva se sent bien à Paris et souhaite visiblement y rester coûte que coûte. En effet, selon la presse spécialisée le joueur a relancé le PSG et aurait ouvert la porte à un contrat d’un an, ce qu’il refusait catégoriquement il y a encore quelques semaines. Une excellente nouvelle pour Leonardo qui ne serait pas contre un tel deal et qui semble avoir fait craquer son capitaine.