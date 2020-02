Les dirigeants de l’OM vont certainement avoir du mal à trouver un accord avec Florian Thauvin.

Florian Thauvin devrait faire son retour à la compétition dans quelques semaines. L’international français va tout faire pour retrouver son meilleur niveau rapidement et réintégrer l’équipe de France avant l’Euro 2020. Il est ultramotivé et se concentre sur le terrain actuellement. Mais en coulisse, la question de son avenir se pose forcément…

Thauvin va négocier sa prolongation de contrat

Thauvin n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. S’il ne prolonge pas, l’OM devra le vendre. Ou accepter de le laisser filer libre dans un an. Idéalement, l’OM devrait prolonger son joueur pour le vendre au mieux en cas de transfert. Mais l’OM doit faire face à une situation économique difficile qui va certainement l’empêcher d’offrir à Thauvin le salaire qu’il espère. Et comme les relations entre le clan Thauvin et les dirigeants phocéens ne sont pas forcément au beau fixe depuis quelques mois…