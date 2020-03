Le directeur sportif de l’OL a rassuré tout le club avec le recrutement de Bruno Guimarães.

Revenu au club l’été dernier en tant que directeur sportif, Juninho a connu des premiers mois difficiles lors de la première partie de saison. Mais depuis quelques semaines, le Brésilien semble avoir repris le pouvoir. Tranquillement, Juninho a mis tout le monde d’accord au club. Et le voir partir en fin de saison semble désormais impossible.

20 millions bien investis

Juninho, dont l’humilité a été saluée au sein du club lyonnais a toujours eu le soutien des joueurs. Et il a en plus réalisé un gros coup avec le recrutement de Bruno Guimarães. Le Brésilien de 22 ans est une bonne pioche pour l’OL et pour son premier transfert, Juninho ne s’est pas trompé. Cela lui a permis de rassurer ses dirigeants et de retrouver du crédit au sein du club lyonnais.