Le directeur sportif de l’OL a fait taire les critiques avec la signature de Bruno Guimarães.

L’Olympique Lyonnais a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts cet hiver. Le club lyonnais s’est offert Bruno Guimarães, le milieu de terrain brésilien. Le joueur semblait pourtant promis à l’Atlético de Madrid. Mais en quelques jours, l’OL et surtout Juninho ont fait basculer ce transfert.

Juninho réalise un coup de maître !

Le directeur sportif de l’Athletico Paranaense, l’ancien club de Bruno Guimarães l’a d’ailleurs confié à L’Equipe il y a quelques jours : « On le doit en grande partie à Juninho. Il a été transparent et a construit une relation de confiance en quelques jours. Il a été décisif, aussi bien pour convaincre Bruno que pour permettre au transfert de se conclure. Le mérite de ce transfert lui revient. Il est parti de zéro. Lyon ne nous avait jamais sollicités avant d’entrer en action, il y a une quinzaine de jours. Il avait du retard sur d’autres clubs. Mais il a été très habile, a gagné ma confiance, celle du président du club et surtout celle du joueur. » Clairement, Juninho a impressionné les observateurs grâce à ce transfert cet hiver. Son premier gros coup depuis son retour à Lyon en tant que directeur sportif.