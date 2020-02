En déclarant publiquement que Juninho était l’unique responsable de sa signature à l’OL, Bruno Guimaraes a permis au patron lyonnais de redorer son blason.

C’est LA grosse recrue de l’hiver du côté de la Ligue 1. Et s’il est encore méconnu du grand public, Bruno Guimaraes devrait clairement montrer l’étendue de ses qualités dans les mois à venir du côté de Lyon. Une signature made in Juninho, élément moteur dans la décision du joueur de venir à l’OL.

Un très gros coup

D’ici quelques semaines, Bruno Guimaraes devrait faire étal de son talent sous les couleurs de l’OL. Et pour Juninho, qui a beaucoup été critiqué ces derniers mois, ce sera l’occasion de se voir tresser une pluie de lauriers. Ce gros coup, c’est le sien. Et l’opportunité de se faire applaudir lui fera le plus grand bien après le flot de critiques de l’hiver…