Neymar a une nouvelle fois attaqué son ancien club en justice il y a quelques jours.

Alors qu’il a tout fait pour retourner en Catalogne l’été dernier, Neymar ne semble plus prêt à retrouver Lionel Messi et son ancien club désormais. Et si les plus sceptiques ont besoin de preuves, la nouvelle plainte déposée par le joueur contre ses anciens dirigeants devrait les satisfaire.

Il veut 6,5 millions d’euros !

Il y a quelques jours, Neymar a une nouvelle demandé au Barça de lui verser 6,5 millions d’euros. Le Brésilien aurait pu abandonner cette poursuite. Ou au moins la mettre en stand-by en vue de l’été prochain. Mais il ne l’a pas fait. Certainement le signe qu’il n’envisage plus désormais de faire son retour en Catalogne.