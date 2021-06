Le PSG prépare une opération de très grande envergure pour 2022 et sa Coupe du Monde.

Avec une Coupe du Monde dans un an, sur son sol, le Qatar prépare de très grandes festivités. Et pas uniquement pour le Mondial… Le PSG devrait également profiter des investissements de Doha pour muscler encore plus son projet. Avec un rêve totalement dingue : réunir Zidane et Mbappé.

Paris veut Zidane

Depuis qu’il a démission, Zinedine Zidane est clairement dans le viseur du PSG. Les Qataris, qui ont pu s’appuyer sur Zizou pour leur candidature au Mondial 2022, le connaissent bien. Un lien qui pourrait leur permettre d’obtenir son accord pour venir. Au moindre faux-pas de Pochettino, le banc sera disponible. Et le duo Mbappé/Zidane pourrait alors se constituer…