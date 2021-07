Pour convaincre Mbappé de rester, le PSG pourrait lui proposer un gros contrat, un super recrutement et de belles promesses pour 2022.

Kylian Mbappé l’a dit, il attend de voir ce que le PSG met en place pour la saison à venir. Le Français attend un gros recrutement pour se laisser convaincre de poursuivre l’aventure. Et Paris se met en action pour lui donner satisfaction.

Paris voit plus loin que cet été

Leonardo va signer du lourd cet été, avec Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et probablement Sergio Ramos. Mais Paris pourrait également évoquer 2022 avec Mbappé. La perspective de signer Erling Haaland et Paul Pogba (clause libératoire à 75 M€ pour l’un, libre pour le second) a de quoi faire saliver. Cela explique certainement le nouveau gros rapprochement entre Paris et Mino Raiola, l’agent des deux joueurs…