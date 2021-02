Pour récupérer Mbappé cet été, un club européen est prêt à tout. Même à s’endetter comme jamais…

Le récital offert par Kylian Mbappé relance inévitablement la question de son avenir. Le PSG cherche à le prolonger, les grands d’Europe à le récupérer. Un duel à distance qui devra se régler cet été, Mbappé arrivant en fin de contrat en juin 2022… Et du côté de Zidane, on est prêt à tout pour le signer.

Un emprunt de 328 M€

Selon les informations du quotidien espagnol AS, Zinedine Zidane et Florentino Pérez auraient l’intention de tente une stratégie risquée pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid envisagerait d’emprunter 328 millions d’euros pour pouvoir payer le transfert du Français, ainsi que son salaire. Déjà bien endetté, le Real Madrid ajouterait encore plus de poids à son passif.