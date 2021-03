Soucieux de conserver Kylian Mbappé, les Qataris du PSG ont un plan précis en tête. Et il pourrait séduire le champion du monde.

Tous les investissements du Qatar dans le monde du football ont un objectif : l’image. Pour faire exister un si petit petit, rien de mieux que la lumière du football et de ses stars. C’est en ce sens que Doha a investi dans le PSG et que la prochaine Coupe du Monde aura lieu au Qatar. Un objectif 2022 qui pourrait profiter à Paris pour Kylian Mbappé.

Encore un an pour Mbappé ?

En effet, dans la perspective de cette Coupe du Monde 2022, le Qatar a intérêt à avoir Kylian Mbappé au PSG jusqu’à cette date. L’idée serait donc de le prolonger pour plusieurs saisons en échange d’un bon de sortie, après 2022. Cela permettrait au joueur de poursuivre avec Paris, assorti d’un salaire XXL et d’une quête de Ligue des Champions prolongée. Et pour le Qatar, d’avoir l’un des plus grands ambassadeurs du moment sous son étendard.