Sur la piste de Steven N’Zonzi depuis plusieurs semaines, Rennes aurait obtenu gain de cause !

La concurrence était plus que rude autour de Steven N’Zonzi, milieu de terrain de l’équipe de France championne du monde. Sous contrat avec l’AS Rome et prêté à Galatasaray, l’international tricolore souhaitait se relancer à mi-saison, dans la perspective de l’Euro.

N’Zonzi arrive !

En concurrence avec plusieurs clubs anglais, Rennes aurait obtenu gain de cause ! D’après Eurosport et RMC, Olivier Létang a convaincu le joueur de signer. Attendu ce vendredi pour la visite médicale, il va rejoindre les Rennais pour un prêt de 6 mois. Et l’AS Rome va prendre en charge une partie de son salaire !