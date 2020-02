Pour renforcer l’éclosion de son jeune talent, Eduardo Camavinga, le Stade Rennais a finalisé un recrutement parfait pour le joyau breton.

A tout juste 17 ans, Eduardo Camavinga est devenu le patron du milieu de terrain rennais. Et malgré tout le talent et l’aisance dont il fait preuve, le Français a encore beaucoup de choses à apprendre et de palier à franchir. Et c’est pour lui permettre de mieux grandir que Rennes a recruté cet hiver.

N’Zonzi, le coéquipier idéal

En signant Steven N’Zonzi, Rennes a fait le coup parfait. Aux cotés du champion du monde, Camavinga va apprendre et puiser dans son expérience du très haut-niveau. De plus, N’Zonzi va apporter sa densité physique pour aller au combat et préserver autant que faire se peut un Camavinga encore jeune. Un geste fort pour sa pépite. Un recrutement aussi intelligent que malin.