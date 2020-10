Prêté par l’AS Rome, Steven Nzonzi se sent comme un poisson dans l’eau en Bretagne. Et Rennes aspire à vouloir le conserver.

Prêté à Rennes en janvier dernier, Steven Nzonzi a vu son aventure bretonne se prolonger automatiquement d’un an. En effet, Rennes et la Roma avaient convenu qu’en cas de place sur le podium de Ligue 1, Nzonzi resterait une année de plus. C’est comme ça que le champion du monde a pu verrouiller son avenir, au moins pour un an.

Rennes veut le garder

Patron du milieu de terrain et véritable guide pour les plus jeunes, notamment Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi s’éclate à Rennes. Et le club aspire à se l’offrir définitivement. Un dossier qui pourrait vite être abordé entre Rennes et la Roma. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Nzonzi n’aura plus qu’un an de contrat. Plus tôt le club italien le cède, plus ils pourront espérer récupérer d’argent. D’après nos infos, les discussions pourraient démarrer dans quelques semaines…