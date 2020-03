Prêté à Rennes pour la deuxième partie de saison, Steve N’Zonzi ne semble pas une piste à portée de mains des Bretons pour l’avenir.

Pour renforcer son milieu de terrain, le Stade Rennais a bouclé le prêt de Steven N’Zonzi. Après une aventure manquée en Turquie, le joueur sous contrat avec l’AS Rome est ainsi venu se relancer en Bretagne avec la perspective de disputer le prochain Euro avec l’équipe de France.

Trop cher pour Rennes ?

Dans ce prêt, Rennes et l’AS Rome ont convenu d’une option d’achat. Si le montant n’a pas été communiqué, il serait aux alentours des 15 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les Rouge et Noir. D’autant plus qu’il faut prendre en charge le salaire imposant de N’Zonzi… Compliqué à imaginer pour l’avenir rennais.