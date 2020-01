Des folles rumeurs commencent à courir au sujet de l’avenir de Mbappé. Liverpool peut se mettre sur les rangs ?

Alors que le PSG fait actuellement tout son possible pour prolonger le contrat de Mbappé, les rumeurs les plus folles commencent à courir pour l’attaquant champion du monde. On sait que Zidane a fait de lui une priorité, mais d’autres clubs pourraient tenter leur chance.

Liverpool sur les rangs ?

Et la surprise pourrait venir de Liverpool si les Reds venaient à perdre Mané ou Salah. Liverpool a largement les moyens de réaliser une opération de cette ampleur, mais voir Mbappé sous le maillot de Liverpool dès la saison prochaine reste hautement improbable.