A la recherche d’un attaquant, Florian Maurice aurait des vues sur un buteur ultra efficace de Ligue 1.

Florian Maurice s’active pour permettre au Stade Rennais de boucler son mercato estival le plus tôt possible. Et parmi ses chantiers, il y a la quête d’un nouvel attaquant. Le possible départ de Mbaye Niang l’incite à trouver un nouveau buteur. Et du côté de la Ligue 1, il y a un garçon qui pourrait parfaitement lui convenir.

Des contacts avec Slimani

D’après les informations du journal L’Equipe, Rennes et Florian Maurice songent à… Islam Slimani ! Le buteur de l’AS Monaco, étincelant la saison dernière durant une grande partie de la saison, serait chassé par l’écurie bretonne. Des contacts auraient déjà été effectué. A 32 ans, Slimani est estimé à une dizaine de millions d’euros. Il appartient à Leicester.