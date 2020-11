Le recrutement opéré par Florian Maurice l’été dernier fait mouche. Toutes les recrues donnent pratiquement satisfaction.

Son arrivée à Rennes a donné encore plus d’ampleur au projet breton. A un poste qui devient de plus en plus important pour avoir des ambitions, Florian Maurice a réussi son entrée en matière avec un recrutement aussi surprenant qu’ambitieux. Martin Terrier, Serhou Guirassy, Nayef Aguerd ou encore Jérémy Doku : Rennes a vu juste.

Des prêts intéressants

Grâce à une intégration rapide, les recrues ont pu sévir dès le début de la saison. Et à l’image de Guirassy, Rennes peut espérer réaliser une nouvelle saison très intéressante, sur tous les tableaux. Et Florian Maurice pourrait également faire du 100% avec les joueurs prêtés cette saison. Rugani et Dalbert montent en puissance mais ça sent les bonnes pioches également.