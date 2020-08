Malgré un parcours historique en Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’est pas certain de poursuivre avec le PSG. Explication.

Thomas Tuchel est en train de réussir son pari. Celui d’emmener le parterre de stars du PSG jusqu’aux sommets européens. Là où le club n’a jamais été. Mais malgré cet exploit, le technicien allemand n’est pas certain de rester en poste.

La pression est trop forte

Les conditions qui sont les siennes au PSG ne lui conviennent pas. La pression de Doha, les divergences avec Leonardo et l’exigence constante de résultant ne sont pas en adéquation avec la philosophie et la mentalité du coach Tuchel. Même en cas de victoire, l’Allemand pourrait surprendre et tirer sa révérence. D’autant qu’il sait parfaitement que Leonardo travaille dans son dos pour trouver son successeur (Allegri, Mancini, Pochettino…).