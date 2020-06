Parti vers Rennes, Florian Maurice aimerait récupérer l’un des joueurs qu’il a lui-même fait signer à l’OL…

Florian Maurice n’a pas perdu de temps. A peine en fonction du côté de Rennes que le nouveau patron du recrutement breton est au four et au moulin. Sur le point de signer un défenseur en Espagne (Salisu), il prospecte le marché français pour trouver un attaquant. Et il a une idée très claire en tête…

Terrier, son poulain

Pour remplacer Mbaye Niang, qui pourrait être vendu au Qatar, Florian Maurice songe à Martin Terrier. Après l’avoir fait venir à Lyon, il aimerait le récupérer pour lui donner sa chance à Rennes. Barré par Depay, Dembele et Toko-Ekambi, Terrier pourrait être tenté par une place de n°1 à Rennes.