Personnage incontournable du football mondial, Leo Messi est également un homme très secret. Anne-Laure Bonnet, journaliste française, révèle quelques traits de sa personnalité.

On sait peu de choses sur Leo Messi quand il quitte les terrains. Hormis sa femme et ses enfants, dont la vie est parfois exposée sur les réseaux sociaux, on ne lui connait pas grand-chose d’autre. D’un naturel timide, il semble cacher un caractère très spécial. Anne-Laure Bonnet, journaliste français polyglotte, qui a souvent interviewé Messi, livre quelques secrets de la star.

« Messi est glacial »

Dans une interview accordée au Youtubeur « Show Thio », Anne-Laure Bonnet a dépend un visage méconnu de Leo Messi : « Messi est glacial, quand il veut bien parler. J’ai un souvenir où il me regardait dans les yeux jusqu’à ce que je baisse les yeux en fait. Euh, non… Ce n’est pas un combat ! C’est une interview (rire), on n’est pas sur un ring, calme-toi ! » Si beaucoup le pensait timide, on découvre aussi un garçon parfois arrogant, loin du portrait idyllique qu’on dépeint souvent de lui.