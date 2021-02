Agent d’Erling Haaland, Mino Raiola est un frein pour le transfert du prodige au Real Madrid. Mais le clan Haaland s’organise…

Avec Mino Raiola dans l’équation Haaland, le Real Madrid ne part pas favori. Le super agent de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic n’entretient pas de bonnes relations avec le président Florentino Pérez. Nécessairement, le dossier Haaland est compliqué pour Madrid.

La famille Haaland veut Madrid

Mais Mino Raiola pourrait être contraint de se ranger, pour une fois, derrière la volonté de son joueur. En effet, Erling Haaland semble décidé, comme sa famille, à aller au Real Madrid. Et la forte commission de Raiola (20 millions d’euros environ) ne devra pas poser problème s’il décide de bouger l’été prochain. Raiola qui s’incline devant un joueur, c’est possible ? Quand on s’appelle Haaland, tout est possible.