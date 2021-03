Alf-Inge Haaland reste le principal conseiller d’Erling Haaland, le buteur du Borussia Dortmund.

Véritable attraction du prochain mercato, Erling Haaland est courtisé pas l’ensemble des plus grands clubs européens. Mais alors que certaines sources assurent que certains clubs ont une longueur de retard sur les autres à cause leurs mauvaises relations avec Mino Raiola, cela serait totalement infondé.

Raiola peut influent…

En effet, ni le Real, ni Manchester City ne seraient distancés pour Haaland. Bien au contraire. Et pour cause, ce serait bien Alf-Inge Haaland, le père du joueur et ancien joueur qui serait le principal conseiller du buteur de Dortmund. Raiola devrait avoir une influence très relative en ce qui concerne l’avenir de son joueur. De quoi rassurer Pep Guardiola et Florentino Pérez, intéressés par le joueur, mais qui entretiennent de très mauvais rapports avec Raiola.