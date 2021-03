Incontournable agent de stars, Mino Raiola dispose de plusieurs poulains très intéressants pour le PSG.

Une fois de plus, l’été qui arrive s’écrira avec Mino Raiola. L’agent italien est en première ligne pour des garçons que l’Europe s’arrache. A commencer par Erling Haaland, le nouveau joyau du football mondial. Raiola a déjà entamé des discussions pour son prochain transfert. Le PSG est bien évidemment positionné.

Raiola peut répondre à tous les besoins de Paris

Dans son écurie, Mino Raiola a tout ce qu’il faut pour régaler Paris. Un nouveau gardien de but, un chef d’orchestre et un nouveau buteur, l’Italien a ce qu’il faut en magasin : Donnarumma (Milan AC), Paul Pogba (Manchester United) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Il faudra sortir le chéquier, clairement. Mais Leonardo et Raiola ont montré qu’ils savaient faire affaire ensemble ces dernières années.