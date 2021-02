S’il n’a plus qu’une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait être le joueur le mieux revendu de toute l’Histoire. Les exigences du PSG sont gigantesques.

Avec sa prestation magistrale face au Barça, Kylian Mbappé a remis les points sur tous les « i » face aux différentes « interrogations » qui commençaient à naître ces derniers mois sur lui. Un récital qui relance une fois de plus la question de son avenir. Son contrat prend fin dans un peu plus d’un an…

Paris veut une fortune

Et malgré cette situation contractuelle, Kylian Mbappé vaut de l’or. 200 millions d’euros selon les informations du journal Le Parisien, qui explique que Doha ne veut pas lâcher un centime si jamais Mbappé doit être vendu. 200 millions d’euros pour un an de contrat, c’est du jamais vu ! Quel club pourra mettre un tel prix ? A part Manchester City et le Real Madrid, pas grand monde…