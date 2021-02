Totalement épanoui au PSG, Marco Verratti l’est également dans sa vie, à Paris. L’Italien va même se marier dans quelques mois avec la ravissante Jessica Aidi.

Marco Verratti n’est plus un cœur à prendre. Depuis un an et demi, le milieu de terrain du PSG partage la vie de Jessica Aidi. Celle qui jouera la bookeuse dans la prochaine émission des « Marseillais » (émission de téléréalité) va même devenir Madame Verratti dans quelques mois…

Dans le désert de Marrakech…

Cet hiver, Marco Verratti l’a en effet demandé en mariage. Jessica Aidi raconte tout cela dans les colonnes du Parisien : « Je ne m’y attendais pas, mais vraiment pas du tout. On était en voyage au Maroc avec nos amis proches pendant la trêve hivernale. Je ne sais pas si c’est la crainte de me voir partir à Dubaï pour l’émission qui l’a décidé, mais il avait tout organisé dans mon dos (…) Il a fait sa demande dans le désert, près de Marrakech. J’étais vraiment surprise de la manière dont il l’a formulée. Marco est timide et discret dans la vie, ce n’est pas son genre de s’afficher devant tout le monde. Là, il a vraiment pris son courage à demain, c’est vraiment trop mignon ».