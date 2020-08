Le mercato estival du Real Madrid est un naufrage dans les grandes lignes. Toutes les pistes de Zidane s’envolent et pendant ce temps, Bale est toujours là…

Si Zinedine Zidane a claqué la porte du Real Madrid en juin 2018, c’est principalement pour des divergences avec ses dirigeants. Le mercato, notamment, était un point de désaccord profond, Florentino Pérez ayant des envies bien différentes de son entraîneur à succès. Et deux ans plus tard, bis repetita.

Zidane dépité

Pour ce mercato estival, Zidane a dressé une liste très précise. C’était une promesse pour le faire revenir au Real Madrid : les pleins pouvoirs sur le mercato. Mbappé, Pogba, Havertz : Zizou les voulait tous ! Et surtout, il souhaitait un ménage dans son vestiaire avec les départs de Bale, Marcelo, James Rodriguez. A 6 semaines de la fermeture du mercato, c’est un cauchemar en règle pour Zidane. Pogba va prolonger à Manchester United, Mbappé restera encore un an et Havertz va à Chelsea. Pendant ce temps, Bale et Rodriguez sont toujours Madrilènes…