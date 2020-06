Positionné sur plusieurs trésors du football européen, Zidane souhaite avancer concrètement sur un joueur cet été.

Le Real Madrid s’est lancé dans une stratégie de recrutement résolument tournée vers les jeunes talents. Après avoir exploré la filière brésilienne (Vinicius Junior, Rodrygo, Reinier Jesus), Zidane souhaite maintenant exploiter le marché européen, qui regorge de joyaux.

Havertz, son coup de cœur

Si Zidane a demandé à ses dirigeants de travailler sur les dossiers Mbappé et Haaland pour 2021, l’entraîneur madrilène aurait un vrai coup de cœur pour Kai Havertz. Et c’est surtout le joueur le plus à même de quitter son club cet été, Mbappé et Haaland étant trop compliqué à faire venir à court terme.