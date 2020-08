Dans le dossier Leo Messi, le PSG n’est pas seul. Et malheureusement, un club concurrent a plus d’avance que Paris.

Leo Messi aurait été très clair avec ses dirigeants et son nouvel entraîneur : il veut partir. Et l’Argentin ne souhaite pas attendre un an, la fin de son contrat. C’est un transfert cet été dont il est question. Un dossier dans lequel le PSG souhaite bien évidemment tenter sa chance. Mais sans être favori.

Manchester City prend les commandes

Dans la perspective d’un départ de Leo Messi, ce n’est pas le PSG qui tiendrait la corde mais bien Manchester City. Piloté par Guardiola, le projet citizen aurait plus de poids aux yeux de la Pulga. Avec Guardiola, Messi a tout gagné et construit son règne sur le football mondial. Le PSG devra être solide pour l’emporter.