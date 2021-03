Après s’être débarrassé de Gareth Bale pour une saison, Zinedine Zidane devrait récupérer le Gallois cet été.

Prêté à Tottenham pour une saison, Gareth Bale réussit une saison moyenne pour son retour en Premier League. Et pour le Real Madrid, c’est une petite bouffée d’oxygène pour le vestiaire, à commencer par Zinedine Zidane, qui ne savait plus comment gérer le footballeur-golfeur.

Bale va revenir

Mais le bonheur aura été de courte durée pour Zidane. En effet, Bale va revenir au Real Madrid. Le Gallois n’a pas l’intention de rester à Tottenham et veut aller au bout de son contrat à Madrid (juin 2022). Il pourra ainsi partir libre dans un an et prendre un gros chèque pour signer ailleurs…