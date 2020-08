Même s’il galère depuis maintenant un an dans le dossier Mbappé, Leonardo pourrait réussir à convaincre la star du football français de rempiler avec le PSG.

Leonardo s’acharne, depuis son retour au PSG, à vouloir verrouiller l’avenir de Kylian Mbappé. Le nouveau chouchou du football français est devenu une star mondiale et Paris souhaite le voir rester encore très longtemps. Pour pouvoir écarter la concurrence européenne et ne prendre aucun risque, Leonardo aspire à mettre de nouvelles années au contrat de son joueur. Mais le dossier est complexe.

Le moment idéal pour signer

Depuis un an, Leonardo se casse les dents. Kylian Mbappé et ses proches refusent d’ouvrir des discussions et souhaitent se concentrer sur le terrain. Mais la donne a changé. Le parcours historique du PSG en Ligue des Champions bouleverse l’équation car désormais, Paris fait partie des favoris et fait trembler toute l’Europe. La crédibilité du club grandit et Mbappé pourrait se laisser convaincre, désormais, de signer. S’il y parvient, Leonardo pourrait réaliser un très, très gros coup.