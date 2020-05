La vague de départs des joueurs en fin de contrat pourrait finalement être évitée par le PSG, qui change son fusil d’épaule.

Il aura fallu un Covid-19 et une crise économique pour que le PSG change totalement ses plans. En effet, la stratégie du club est en train de totalement s’inverser, notamment vis-à-vis des joueurs en fin de contrat. Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Edinson Cavani ont une chance désormais de rester.

Leonardo fait demi-tour

Le manque à gagner économique touchera tous les clubs de foot et le PSG ne sera pas épargné. C’est pour cette raison que l’enveloppe transfert va se réduire et que Paris va se tourner vers ses joueurs sur le départ pour tenter de les retenir. Ainsi, des nouveaux contrats ont été proposés à Thiago Silva, Kurzawa et bientôt Cavani.