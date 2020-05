Pour la saison prochaine, Bordeaux songerait à Didier Lamkel Zé. Un joueur au profil un peu particulier.

Son nom serait sur les tablettes des Girondins de Bordeaux. Mais également de Rennes, d’après le10sport. Celui de Didier Lamkel Zé, milieu de terrain offensif de 23 ans, qui sévit actuellement en Belgique, sous les couleurs d’Anvers. Un profil très atypique, par son gabarit et sa personnalité.

Une tête brûlée

Mesurée à plus de 1,90 m sous la toile, Didier Lamkel Zé est un beau bébé qui se charge de prendre les côtés et percuter les défenses adverses. Cette saison, il a inscrit 6 buts avec Anvers et confirmé un certain talent. Mais les observateurs du football belge décrivent un joueur au tempérament « spécial ». Capable de péter un plomb en plein match à la faveur d’un naturel visiblement très « sanguin ». Une personnalité à gérer…