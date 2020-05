Faute d’avoir les moyens de recruter, l’ASSE pourrait se tourner vers des petites affaires sans trop dépenser.

Claude Puel organise un profond changement à l’ASSE. Après avoir récupéré les pleins pouvoirs, il lance le club vers un virage à 180°, en laissant les cadres couteux et vieillissants sur le côté et en se tournant vers la jeunesse. Et ce sera également le cas dans le recrutement.

Des coups pour Puel

Si Claude Puel aspire à s’appuyer sur les Abi, Bouanga, Fofana ou encore Honorat, il souhaite également recruter pour pas cher, des joueurs à potentiel. D’après RMC, l’ASSE fonce par exemple sur un joueur d’Epinal (National), Jean-Philippe Krasso. Un mercato low-cost se prépare, les supporters sont prévenus !