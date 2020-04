En laissant ses joueurs en fin de contrat partir pour zéro, le PSG passe à côté de plusieurs rentrées financières. Pour une raison simple.

Depuis plusieurs mois, Leonardo a entamé des négociations avec plusieurs joueurs de l’effectif pour les prolonger. Mais certains n’ont pas eu l’honneur de recevoir des propositions, malgré un contrat qui s’achève le 30 juin prochain. C’est le cas de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Mais pourquoi Paris accepte de les laisse libre, sans tenter une vente ?

Des gros salaires

Pour Edinson Cavani et Thiago Silva, le calcul du PSG est simple. Les deux stars comptent parmi les plus gros salaires du vestiaire. En les prolongeant, le club repart sur des investissements importants, sans garantie de pouvoir vendre des joueurs qui ont plus de 30 ans et que peu de clubs peuvent s’offrir. Paris préfère les laisser partir plutôt que de les resigner et de devoir assumer leur salaire plus longtemps. Quant à Meunier et Kurzawa, le club n’est pas satisfait de leurs prestations. Leonardo leur a proposé de rester mais pas aux conditions financières souhaitées. Un choix fort du PSG qui laisse partir deux défenseurs susceptibles d’être revendu entre 20 et 30 millions d’euros chacun sur le marché. Paris peut se permettre ce luxe de ne pas récupérer de l’argent sur tout le monde.