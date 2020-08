Thiago Silva devrait prochainement signer à Chelsea, un championnat anglais qu’il ne connait pas encore. Voici tous les détails de l’opération.

Faute d’avoir trouvé un accord avec le PSG, Thiago Silva s’en va. Le Brésilien n’a pas souhaité baisser son salaire comme Leonardo lui a demandé. Les deux parties ont donc cessé toutes discussions depuis plusieurs semaines et O Monstro a disputé son dernier match ce dimanche, avec une finale de Ligue des Champions.

En route vers Chelsea

C’est maintenant vers Chelsea et la Premier League que Thiago Silva s’en va. Et les détails de son futur contrat sont sortis. Le défenseur brésilien va signer un contrat d’un an, avec une autre année en option. Son salaire sera de 10 millions d’euros par saison ! C’est un peu moins qu’à Paris mais c’est une coquette somme pour un joueur de 35 ans. Thiago Silva va également percevoir une belle prime à la signature, dont le montant pourrait être de plusieurs millions d’euros.