Joker de Paris, Pablo Sarabia pourrait quitter le club cet été. Leonardo pourrait récupérer au moins 20 millions sur une vente, suffisant pour renouveler l’effectif parisien.

Depuis son arrivée à Paris, Pablo Sarabia n’a jamais fait son trou. Même s’il a été intéressant lors de ses entrées en jeu la saison dernière, cet exercice 2020-2021 est beaucoup plus difficile pour l’ancien joueur de Séville. Pire, on ne le voit presque plus entrer en cours de match. Moise Kean, utilisé parfois en 9 ou sur un côté, lui est très souvent préféré. Mauricio Pochettino ne lui accorde pas vraiment sa confiance, à tel point que Sarabia pourrait partir dès cet été.

La Liga lui fait de l’œil

A 28 ans, le gaucher espagnol possède toujours une belle valeur marchande. Selon Transfermarkt, il est estimé à 25 millions d’euros. Paris l’a acheté 18 en 2019 et pourrait faire une petite plus-value. Et en Liga, Pablo Sarabia a la côte. Si aucune rumeur n’a fuité, ses années passées au FC Séville et plus anciennement à Getafe plaident en sa faveur. Si Leonardo souhaite renouveler son effectif, un départ de l’Espagnol pourrait être une solution.