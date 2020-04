Recruté il y a un an, Pablo Sarabia pourrait voir son statut évoluer du côté du PSG.

Pour 18 millions d’euros, Pablo Sarabia a rejoint le PSG à l’été 2019. Une super affaire puisque Paris s’est aligné sur sa clause libératoire et que l’Espagnol vaut bien plus désormais. Et sa première saison est une réussite, lui qui a marqué des buts importants.

Sarabia titulaire ?

Les choses pourraient aller dans le bon sens pour Pablo Sarabia. En effet, en fonction des départs que le PSG pourrait enregistrer, l’Espagnol est susceptible de prendre du galon. Avec les départs possibles de Cavani, Draxler, Di Maria ou encore Neymar, Sarabia deviendrait un titulaire en puissance.