Après le match catastrophique de Florenzi contre Manchester City, Leonardo n’a d’autre choix que de chercher un nouveau latéral droit.

Une fois de plus, le poste de latéral droit va être une priorité pour Paris. La prestation de Florenzi contre Manchester City est un argument de plus. Même si Dagba a été intéressant contre le Bayern Munich, il présente quelques suffisances et ne serait qu’une alternative. Car depuis l’arrivée des Qataris, le PSG galère côté droit. Van der Wiel, Aurier, Alves, Meunier, Florenzi… Tant de joueurs recrutés, mais aucun n’a vraiment su convaincre tout le monde. Leonardo aura du boulot cet été !

Aurier, Mukiélé ou un autre ?

Qui sera le prochain ? Le marché est assez restreint à ce poste. Si certaines équipes comme Manchester City peuvent se vanter d’avoir Kyle Walker et Joao Cancelo sur le flanc droit, ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a quelques temps, la rumeur Serge Aurier est revenue sur la table. Parti du PSG pour Tottenham en 2017, le joueur ivoirien pourrait être une solution. Tout comme Nordi Mukiélé. L’ancien montpelliérain fait son trou à Leipzig et devient citer parmi les candidats à l’équipe de France. Un chantier de plus pour le directeur sportif du PSG.