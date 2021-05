Recruté par le PSG il y a deux ans, Pablo Sarabia pourrait quitter le club cet été si une opportunité se présente.

Sa clause libératoire à 18 millions d’euros était une super affaire du mercato 2019. Depuis Pablo Sarabia tente de se faire une place dans l’effectif parisien. La concurrence est rude, ce n’est pas simple avec Kean, Di Maria, Draxler Mbappé, Neymar ou encore Icardi.

Deux clubs songent à lui

D’après nos informations, le PSG commence à envisager la vente de Pablo Sarabia. Si le club est satisfait de son état d’esprit et de ses matchs, quand Mauricio Pochettino fait appel à lui, Pablo Sarabia n’est pas indispensable. Si une offre supérieure à 20 millions d’euros se présente, Paris fera plus que la regarder. Du côté du Borussia Dortmund et d’Everton, le dossier serait surveillé de près.